“Voleva che fossi il primo”: parla l’uomo accusato di abusi sessuali su di una disabile

«Dopo la cena volevamo andare in albergo per consumare un rapporto sessuale completo, ma era indisposta così, ci siamo appartati in un piazzale a Porto Ceresio prima di tornare a casa. La madre quella sera l’ha chiamata al telefono due volte ma lei non voleva rispondere, diceva che la stressavano. Così abbiamo consumato in auto un rapporto non completo. Voleva che fossi il primo».

Entrambi adulti, ma lei affetta da una grave disabilità. Lui, 45 anni, un pubblico ufficiale sposato incontra lei, molto più giovane, sul posto di lavoro e intesse una relazione sentimentale, ma per i fatti avvenuti quella sera si celebra in questi giorni un processo per violenza sessuale. L’imputato, difeso dall’avvocato Antonio Battaglia, ha spiegato oggi in aula la sua versione dei fatti rispondendo alle domande del pubblico ministero Federica Recanello e del presidente del tribunale Cesare Tacconi.

I fatti riguardano quanto avvenuto nell’auto dell’imputato il 23 novembre 2018. «Lei mi piaceva ma sul luogo di lavoro non avevamo effusioni», ha spiegato l’imputato, «così abbiamo organizzato una serata». Nel corso dell’udienza sono stati ascoltati colleghi dell’uomo al momento dei fatti. Una relazione, secondo il racconto dell’uomo, nata con qualche frequentazione e passeggiate in centro a Varese poi sfociata nel fatto, in seguito al quale la ragazza ha deciso di denunciare quanto accaduto, nel giugno 2019. La discussione e la sentenza sono state previste per il prossimo 24 maggio.