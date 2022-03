A Mercallo una raccolta di medicinali per l’Ucraina

Il Comune di Mercallo ha organizzato insieme alla farmacia Dott. Ceffa una raccolta di medicinali per emergenze da inviare in Ucraina per dare una mano alla popolazione coinvolta nel conflitto.

L’elenco del materiale necessario comprende: antidolorifici, pannolini, latte in polvere, bende, antinfiammatori, tachipirina, cerotti, garze e aspirine.

Chi volesse partecipare alla raccolta, potrà portare i medicinali sabato 5 marzo dalle 9 alle 12 in piazza Balconi a Mercallo. Oppure martedì 8 (dalle 15 alle 18) e giovedì 10 marzo (dalle 9 alle 12) in biblioteca.