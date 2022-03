Al Nuovo di Varese una proiezione per sostenere l’Ucraina

Filmstudio 90 organizza una proiezione a sostegno dell’Ucraina e del suo popolo, al Cinema Teatro Nuovo di Varese. Lunedì 21 marzo, alle 21, sarà in programma The Earth is Blue as an Orange di Iryna Tsilyk, in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film, inedito in Italia, offre l’opportunità di conoscere meglio il Paese e la cultura ucraina.

L’ingresso in sala sarà ad offerta libera e il ricavato sarà totalmente devoluto a Emergenza Ucraina-UNHCR e alla Croce Rossa Italiana. Non è necessaria nessuna tessera per partecipare. La comunità cinematografica italiana, manifestando piena solidarietà all’Ucraina e agli ucraini invita ad aiutare con una donazione le vittime del Paese colpito dall’aggressione brutale.

Il regista e produttore invitano a sostenere l’Ucraina, tramite questa associazione o tramite questa.

Iryna Tsilyk (nata nel 1982 a Kiev) è una regista e scrittrice ucraina. Il suo lungometraggio documentario di debutto “The Earth Is Blue as an Orange” del 2020 racchiude gli estremi della guerra, sia il suo trauma esplosivo che la sua banale esistenza periferica nella vita di tutti i giorni. Con un’intuizione miracolosa, il film osserva una famiglia affrontare la guerra usando la telecamera, Anna e i suoi figli che lavorano in tandem per creare un significato da un conflitto insensato.

Partner principali della serata: L’Ambasciata della Repubblica di Ucraina in Italia; L’Ambasciata della Repubblica di Lituania in Italia; Istituto della Cultura Lituana; Cineteca di Milano e il progetto Z-Power-Young People Back to the Movies.