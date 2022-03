Alfa srl lancia la “casetta dell’acqua condominiale”

La notizia è stata annunciata dal presidente Paolo Mazzucchelli a margine della firma dell’accordo con Camera Condominiale Varese: insieme agli scambi di informazioni tra i due organismi è stato infatti annunciato un progetto pilota che prevede la distribuzione di acqua pura negli androni dei condomìni.

«Grazie a questo accordo con Camera Condominiale, Alfa partirà con un progetto pilota di erogatori di acqua pubblica condominiale – spiega Mazzucchelli – Il cittadino, residente in un condominio partecipante al progetto potrà, senza uscire da casa propria ma solo scendendo con l’ascensore o le scale, trovare nell’androne un mini erogatore d’acqua con cui potrà comodamente riempire la sua borraccia e o il suo bicchiere e tornare a casa. Anche questo è un modo per avvicinare i cittadini all’acqua pubblica: il passaggio successivo sarà quello di convincerli a bere acqua del rubinetto, che è molto migliore di tante acque in bottiglia. RIteniamo però che questi progetti pilota siano un modo efficace per far capire che l’acqua che arriva nei nostri rubinetti e negli erogatori è buona e si può tranquillamente bere»