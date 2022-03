Arrestato 19enne mentre vendeva hashish ad una minorenne al parco Arconati di Biumo a Varese

Nel corso del pomeriggio di giovedì 17 marzo i Poliziotti di quartiere hanno sorpreso un 19enne (cittadino italiano), che presso il parco Arconati adiacente al Liceo Musicale di Varese, aveva ceduto due dosi di hashish ad una ragazza minorenne.

Dopo aver recuperato la droga appena ceduta alla minore gli agenti hanno inseguito il giovane spacciatore che è riuscito a rifugiarsi nella sua abitazione, poco lontano dal luogo dello spaccio.

La perquisizione successiva ha permesso ai poliziotti di rinvenire un bilancino di precisione, l’occorrente per il confezionamento delle dosi da cedere, i cellulari utilizzati verosimilmente per fissare gli appuntamenti, e circa 200 Euro in denaro contante, tra cui la banconota da 20 euro appena consegnatagli dalla ragazza.

Considerata l’aggravante di aver ceduto sostanza stupefacente a persona minorenne, il giovane è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il ragazzo è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.