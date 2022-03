Azzate accoglie 34 nuovi nati con un “gesto di gentilezza”

Azzate accoglie i nuovi nati con un “gesto di gentilezza”. L’iniziativa è organizzata dall’amministrazione comunale con la collaborazione dell’associazione “Mamme in Cerchio” .

Il Comune ha inviato una lettera ai genitori dei 34 bambini nati nel 2021 invitandoli a partecipare ad una cerimonia che si terrà nel giardino del Palazzo municipale sabato 19 marzo alle ore 16.

«Nell’ambito del progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza”, il Comune di Azzate, aderisce all’iniziativa dell’associazione Cor et Amor – spiega il vicesindaco Simona Barbarito – A dare il benvenuto ai bambini nati nell’anno 2021, oltre all’amministrazione comunale saranno presenti i rappresentanti di alcune associazioni del nostro territorio e il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Abbiamo anche coinvolto i bimbi della scuola dell’infanzia che prepareranno una sorpresa per i loro piccoli concittadini.

Grazie poi alla partecipazione del sistema Bibliotecario Valle dei Mulini, i genitori potranno ritirare in biblioteca, che resterà aperta tutto il giorno, un regalo per i loro bambini: un libro in edizione speciale di Nati per Leggere.

Sarà un momento importante per l’accoglienza “istituzionale” nella comunità dei nuovi nati. In un momento complesso come quello che stiamo vivendo, “dare il benvenuto al nostro futuro” ha lo scopo di alimentare il desiderio di rinascita, la forza della resilienza della comunità e i sentimenti di speranza di cui il nostro presente ha bisogno per ripartire».

E Azzate intanto ha accolto i primi profughi ucraini. «Sono già arrivate alcune mamme con i bambini – spiega Simona Barbarito – ma ne attendiamo altri nei prossimi giorni. Stiamo creando una rete che coinvolge Caritas e Mamme in Cerchio, ma abbiamo anche chiesto ai cittadini che hanno a disposizione posti letto o case sfitte di farsi avanti. È possibile segnalare la propria disponibilità contattando gli uffici comunali a mezzo e-mail».

Per informazioni:

Ufficio Servizi alla Persona

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

tel. 0332 456316

e-mail sociale@comune.azzate.va.it