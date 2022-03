Una bandiera della pace per il primo Consiglio Comunale dei ragazzi di Daverio

Dopo le votazioni di settimana scorsa, si è insediato oggi, giovedì 24 marzo, il primo Consiglio comunale dei ragazzi di Daverio, nel salone consigliare. Ne fanno parte gli studenti di quinta della scuola primaria Fermi, eletti dai loro compagni e dagli alunni di quarta sulla base di idee, proposte e soluzioni ragionate per migliorare l’esperienza scolastica degli alunni più giovani e di quelli di domani.

Oggi, alla prima seduta del nuovo consiglio comunale dei ragazzi, assieme al neo eletto sindaco Leonardo e ai suoi consiglieri di maggioranza e opposizione, c’erano anche alcuni insegnanti e i colleghi “adulti” rappresentanti dell’Amministrazione comunale, a partire dal sindaco Marto Colombo che ha regalato ai ragazzi una bandiera della pace nuova per rimpiazzare quella che è stata rubata nel weekend e che bambini e docenti avevano appeso sul cancello della scuola per esprimere fiducia nel futuro.

“Vogliamo pensare che sia stata una bravata di qualcuno che non ha preso il tempo per riflettere sulla gravità della propria azione”, commentano le insegnanti con riferimento all’accaduto nella speranza che chiunque sia stato restituisca la bandiera arcobaleno alla scuola.

Dopo aver studiato e fatto ricerche per imparare modi e tempi della democrazia rappresentativa nelle scorse settimane, gli studenti hanno prima organizzato delle primarie per decidere i candidati sindaco che si sono poi sfidati alle elezioni, presentando ciascuno una propria lista e un proprio programma, ricco di idee e proposte sia per la didattica che dal punto di vista sportivo, dalla richiesta di avere un orto scolastico a quella di creare una piscina comunale “ma anche ampliare la proposta degli sport introdotti a scuola“, racconta la coordinatrice della Fermi, Stefania Toaldo, soddisfatta per la prova di pratica di democrazia dei suoi alunni.

«Faremo tesoro dei loro suggerimenti – ha detto il sindaco Marco Colombo – Il Consiglio comunale dei ragazzi è una splendida iniziativa che supporta l’Amministrazione comunale nel programmare le attività per migliorare la vita dei più giovani che sono parte fondamentale della comunità».

Prossimo passo: una seduta condivisa del Consiglio comunale, con tutti i consiglieri, adulti e ragazzi.