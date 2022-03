I bimbi della materna di Castello Cabiaglio affidano al vento bandiere e pensieri di pace

Se per Giosuè la pace è amore, per Giulia è l’amicizia e per Edoardo la calma. Per Matilde “è bella”, per Giacomo “bellissima”. Per Riccardo “la pace è le carezze”, mentre per Erica “affetto e amore”. Ma è anche “quando si dice per favore e grazie” come ricorda, non a torto, Erica.

Sono i pensieri semplici e quanto mai veri delle volpi del Bosco Verde, la scuola materna di Castello Cabiaglio. Bimbi fra i cinque e i sei anni che oggi hanno parlato insieme agli insengnati di pace, perchè “quando i bambini ci chiedono che cos’è la guerra, con parole semplici parliamo di pace“, hanno spiegato gli insegnanti.

Parole affidate al vento, mentre tutti insieme anche i loro amici più piccini, gli “scoiattoli” e gli “uccellini”, hanno realizzato ognuno una bandiera con i colori della pace unendo legnetti, pezzetti di carta, colori e tanta speranza. Quella che ci arriva vedendo con quanta semplicità ci insegnano la bellezza della pace.

I pensieri dei bimbi del Bosco Verde:

“La pace è l’amicizia, Giulia

La pace è la calma, Edoardo

La pace è bella, Matilde

La pace è anche quando si dice per favore e grazie, Erica F

La pace è affetto e amore, Erika L

La pace è bellissima, Giacomo

La pace è le carezze, Richi”