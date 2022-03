Il bosco, la prima risorsa del borgo, una passeggiata al sito di Castelseprio

Il bosco è da sempre la risorsa primaria per le comunità che vivevano intorno a luoghi come il Castrum di Castelseprio. La passeggiata in programma per la mattinata di domenica 27 marzo “Il bosco, la prima risorsa del borgo” ha proprio lo scopo scoprire, insieme, quanto è mutato il bosco, e il rapporto con i siti urbanizzati, soprattutto per colpa dell’uomo.

All’evento, promosso da Parco Pineta, Archeologistics e Astronatura, è abbinato il libro “Alberi di qui e di altrove”, de L’ippocampo editore.

La partecipazione all’evento è gratuita con prenotazione obbligatoria a questo link.

Il ritrovo è per tutti Parco Archeologico di Castelseprio, via Castelvecchio, 1513 alle ore 10 di domenica 27 marzo. La passeggiata avrà una durata di circa 2 ore.

Per maggiori informazioni 328 8377206 oppure eventi@parcopineta.org.