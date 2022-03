Da Brinzio un segno per la pace in Ucraina

“Brinzio per la pace in Ucraina” è l’iniziativa che si terrà domenica 13 marzo alle ore 10 e 45 in piazza generale Galvaligi nel cortile delle scuole elementari. «Mostriamo la nostra solidarietà all’Ucraina anche esponendo un segno giallo o azzurro, i colori della loro bandiera, alla porta o alla finestra di casa. Fate partecipare i vostri ragazzi con un disegno da portare in piazza che riproponga i due colori accompagnati da un messaggio di pace» raccomandano gli organizzatori della giornata. Per informazioni rivolgersi a Manuela 348 5478890