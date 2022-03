Da Cagno ai Mulini di Gurone, nuova escursione sul “Museo più Lungo del Mondo”

Sabato 12 marzo 2022 secondo appuntamento per il calendario di visite gratuite del MuLM, il Museo più Lungo del Mondo, un progetto Interreg che vede coinvolte Italia e Svizzera con l’obiettivo di creare un collegamento culturale tra questi due paesi: il percorso di sabato 12 tocca 3 mulini e prevede un tragitto di 10 km circa con partenza alle ore 10.30 e ritorno alle ore 17.

Nell’ambito del progetto MULM, la società Archeologistics – percorsi di ricerca oltre la superficie – è stata incaricata dal comune di Olgiate Olona di organizzazione delle visite guidate nei luoghi più significativi che si trovano lungo la Valle del fiume Olona e dei suoi affluenti.

Le visite in programma per il 2022 seguiranno proprio l’acqua del fiume, che da fin dai tempi più antichi ha costituito un’attrattiva per la nascita di insediamenti, per lo sfruttamento delle risorse e come fondamentale via di comunicazione. Nel programma sono inseriti sia monumenti regolarmente aperti al pubblico sia altri accessibili in via esclusiva, toccando tematiche trasversali, dalla storia più antica fino all’industrializzazione della valle, valorizzando anche il contesto naturalistico.

Il programma di sabato 12 marzo: si parte da Cagno con la visita al Mulino del Trotto, per poi proseguire sino al Mulino Bernasconi e ai Mulini di Gurone.

Il più antico documento in cui viene citato il Mulino del Trotto, seppur ancora non noto con l’attuale nome, è un estimo rurale (valutazione dei beni agricoli) del 1592 che riporta tal Francesco Pusterla di Tradate come “proprietario e conduttore della struttura.

Usciti dalla corte del mulino, prendendo il sentiero sulla destra ci si inserisce sul sentiero di fondovalle e si raggiungono le cave di pietra molera, dichiarate Monumento Naturale: in questo caso sarà necessaria una deviazione del percorso perché il fondovalle è interessato dall’apertura del cantiere TiCicloVia, un’importante infrastruttura ciclabile che collegherà questo territorio alle ciclabili europee. Si proseguirà sino a raggiungere i mulini di Gurone, dove insieme a Legambiente sarà possibile conoscere sia gli aspetti naturalistici che quelli della storia e del ripristino di questo complesso di mulini, situati in un contesto tutt’ora abitato.

Il percorso è gratuito; si richiede a ciascun partecipante un’offerta di 3 € come contributo alle associazioni che gestiscono i mulini. Pranzo al sacco. Green Pass necessario.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: info@archeologistics.it; 328.8377206.