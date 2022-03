Il Carnevale colora Varano Borghi

Anche a Varano Borghi ritorna il Carnevale. Sabato 5 marzo la Pro loco organizzerà un momento di festa per bambini e genitori, ovviamente in maschera. Il ritrovo sarà in piazza Matteotti alle 15.

I più piccoli potranno divertirsi e partecipare a una serie di giochi organizzati all’aperto. Chi prenderà parte a tutte le attività riceverà anche un piccolo premio in ricordo. Ai bambini saranno distribuite anche delle chiacchere da gustare.

Per partecipare alla manifestazione è necessario il greenpass.