A Castiglione Olona le note del sublime Requiem di Mozart

A Castiglione Olone risuoneranno le note del Requiem di Mozart, l’ultima composizione del grande musicista austriaco scomparso proprio mentre lavorava alla stesura della opera.

Sotto la direzione del maestro Matteo Madella, venerdì primo aprile -ore 21-, nella chiesa della Beata Vergine del Rosario, il Coro Santa Cecilia (nella foto) e l’Orchestra Masolino proporranno infatti una versione integrale del Requiem nel concerto dal titolo “Lieve ti sia” che vedrà Maria Luisa Casali in qualità di soprano, Giampaolo Guazzotti tenore, Serena Pulpito mezzosoprano, Oliviero Pari basso.

“Una serata di amicizia e di raffinata musica”, nel segno di Mozart, spiegano gli organizzatori del concerto che avrà come interpreti le giovani promesse del panorama canoro milanese e varesotto dell’Orchestra Masolino e il coro di Castiglione Olona, composto da oltre 50 appassionati cultori del bel canto.

Un’occasione, dopo mesi di fermo e silenzio per il mondo dello spettacolo e della musica, per celebrare una duplice rinascita: quella segnata con l’arrivo della primavera e soprattutto, il ritorno alla normalità (si spera definitivo) dopo due anni di pandemia. Per celebrare il ritorno alla vita il concerto sarà dunque ad ingresso gratuito e senza prenotazione. Obbligatorio, invece, il Green Pass.