Cinquant’anni portati bene per la Pro Loco di Gazzada Schianno

A Gazzada Schianno dieci abitanti su cento sono iscritti alla Pro Loco e questa da cinquant’anni non si è mai fermata. Un’associazione attiva e piena di energie non solo per le attività realizzate in favore dei propri concittadini, ma per la capacità di far conoscere il paese anche lontano.

Musica in villa, nella splendida cornice di Villa Cagnola, è un po’ il fiore all’occhiello. All’attivo 45 edizioni e per assistere agli oltre 500 concerti con musicisti anche di livello internazionale sono passate almeno duecentomila persone. A questo si aggiunge la Rassegna bandistica che viene organizzata da 25 anni con 50 corpi bandistici diversi.

Il covid ha rallentato diverse iniziative, ma non la passione di decine di volontari che si impegnano per la buona riuscita di ogni evento. “Ci auguriamo di riprendere a fare le nostre feste di piazza. – Ci racconta Angelo Carabelli, rieletto da poco alla presidenza – In questi anni abbiamo sempre avuto una grande partecipazione”.

All’attivo della Pro Loco non ci sono solo musica, feste o momenti ludici, ma anche un impegno a fianco delle comunità e delle strutture del paese. “In questi anni in collaborazione con la parrocchia abbiamo realizzato il restauro della chiesa di santa Maria Assunta e la messa in sicurezza della chiesa di San Cosmo e Damiano. Le manifestazioni musicali restano le proposte più importanti e che hanno dato maggiore soddisfazione perché abbiamo portato la musica a Gazzada Schianno e abbiamo portato persone anche da lontano”.

In questo documento redatto dal Presidente Angelo Carabelli, si possono scoprire le tante iniziative di questi cinquant’anni e vedere diverse foto dei vari momenti.