Cinque anni senza Remo Passera. Boldrini: “Il suo impegno resterà con noi”

Daniele Boldrini, sindaco di Brezzo di Bedero ricorda nell’anniversario della scomparsa, Remo Passera, partigiano, ex presidente dell’Anpi di Luino. Passera è stato per molti cittadini dell’Alto Varesotto un vero punto di riferimento con le sue scelte di vita e la sua testimonianza.

Da 5 anni Remo Passera non è più con noi. Brezzo di Bedero ha perso un pezzo della sua storia, perché nessuno come Lui, con il Suo entusiasmo e con la Sua passione, è stato così rappresentativo della nostra comunità, di cui era fiero e orgoglioso. E noi siamo altrettanto fieri ed orgogliosi del “nostro” Commendatore.

Il suo contributo è stato determinante per la realizzazione di innumerevoli iniziative a Brezzo di Bedero, culturali e ricreative, e tanti sono i Suoi meriti per avere fatto conoscere il nostro paese. Non possiamo scordare l’impegno civico e le Sue testimonianze, grandi lezioni di storia per i ragazzi delle scuole, con le drammatiche vicende locali della seconda guerra mondiale, che hanno visto protagonisti il coraggio e il dolore di tante persone, nella difesa della loro identità e della loro dignità.

I suoi appassionati interventi, nelle scuole e spesso durante le iniziative della Pro Loco e del nostro Comune, erano inviti per i ragazzi a coltivare sempre i valori del rispetto degli altri, della solidarietà, della giustizia sociale e della libertà. Il Suo nome resterà legato in maniera indelebile alla Pro Loco di Brezzo di Bedero, nata oltre 40 anni fa dalla volontà e dall’impegno di Remo Passera e di altri volenterosi Bederesi, per tanti anni è stato Presidente e anima della Pro Loco, e poi Presidente onorario, ma sempre presente e sempre disponibile. Il Suo carisma e il Suo savoir faire, uniti alla Sua generosità, hanno reso semplice e spontanea la collaborazione tra la Pro Loco e l’Amministrazione comunale, con risultati ammirevoli, che hanno portato in alto il nome di Brezzo di Bedero.

Tra i tanti eventi organizzati, nell’anno 2012 è stato possibile, grazie alla Sua collaborazione, accogliere il Professore Nando Dalla Chiesa, con la tensostruttura della Pro Loco strapiena ed allestita a festa. Il nostro illustre ospite fu fortemente impressionato da Brezzo di Bedero, lo colpirono, per usare le sue parole “il panorama, lo spettacolo di civismo e di pulizia, le autorità locali e un piccolo popolo in effervescenza … Remo Passera, autista e da ragazzo staffetta partigiana, che queste cose se le coccola con occhi orgogliosi, mai dimentico di quel che i partigiani fecero e subirono da queste parti, specie quelli della banda Lazzarini”.

Mi fa piacere ricordare Remo con questa fotografia, scattata il 3 settembre 2016 nell’Aula Magna dell’Università dell’Insubria di Varese, alla cerimonia di consegna di 45 Medaglie della Liberazione a partigiani e patrioti della nostra provincia, a cui ho avuto il personale privilegio di partecipare.

È stato un bellissimo momento per celebrare coloro che hanno lottato per la libertà e la democrazia, e decorarli con una medaglia realizzata dal Ministero della Difesa in occasione della ricorrenza del 70° anniversario della Guerra di Liberazione e della Resistenza. L’iniziativa era stata possibile grazie alla grande sensibilità e disponibilità del Prefetto Dottor Giorgio Zanzi ed al grande lavoro di ricerca documentale e di coordinamento della Presidente dell’A.N.P.I. Provinciale Ester De Tomasi. Ester porta avanti da anni, con lo stesso encomiabile impegno e la stessa dolcezza, il prezioso lavoro di testimonianza del papà Sergio De Tomasi, scomparso nel 2009.

È stato un onore ed un piacere essere presente ad una cerimonia di così rilevante spessore morale ed emotivo, con i brevi ma fortissimi interventi dei premiati, di portata storica eccezionale. Molto toccante il ricordo di Angelo Chiesa, scomparso poche settimane prima dell’evento, con cui ho avuto il privilegio di collaborare nell’organizzazione della commemorazione della battaglia del San Martino, celebrata a Brezzo di Bedero nel 2004. Per i Cittadini di Brezzo di Bedero è stato motivo di orgoglio il riconoscimento della Medaglia della Liberazione al “nostro” Commendatore Remo Passera, all’epoca Presidente dell’A.N.P.I. di Luino.

Daniele Boldrini