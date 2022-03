Davide Van De Sfroos torna al Teatro di Varese con il “Maader Folk Tour”

Davide Van De Sfroos porta una delle tappe della sua nuova avventura live, il Maader Folk Tour (prodotto da MyNina), a Varese. L’appuntamento, di quelli tra i più attesi dal pubblico, è per venerdì 11 marzo, al teatro di piazza Repubblica (foto sopra di Roberta Baria).

Accompagnato dall’inossidabile “Maader band” – 6 polistrumentisti in grado di sprigionare una potenza di fuoco notevole – l’artista presenta uno spettacolo in un crescendo di parole e musica. Sul palco le 15 canzoni piene di storia e di storie dell’ultimo album Maader Folk e brani-simbolo del suo repertorio, da “Ninna nanna del contrabbandiere” a “Yanez”, per regalare al pubblico emozioni indimenticabili.

Il tour, annunciato dall’artista anche durante la serata di inaugurazione della nuova stagione del Teatro di Varese (video sotto), arriva dopo la pubblicazione del suo ultimo album dove si conferma un narratore di storie in musica fra i più singolari e a tutto tondo della scena artistica italiana.

Del suo ultimo lavoro discografico, presentato anche ai fan di Varese, Van De Sfroos spiega: «Nello sguardo della Maader Folk ci sono immagini surreali e simboliche che abbracciano le persone e i loro luoghi, la loro terra. In questo disco c’è anche lo slancio verso la speranza e la voglia di respiro per un nuovo viaggio che non dimentica il passato».

DAVIDE VAN DE SFROOS – MAADER FOLK

11 marzo, alle 21. Biglietti disponibili, qui