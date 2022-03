Distretto del “Buon Cammino”, i commercianti di Azzate: “Sul nome nessuno ci ha interpellati”

Nasce un nuovo distretto del commercio, capofila il comune di Azzate, ma sul nome si apre una frattura con i commercianti. La creazione del nuovo distretto del commercio che raccoglie gli esercenti dei comuni di Buguggiate, Daverio, Brunello, Gazzada Schianno e Crosio della Valle, oltre quello di Azzate, era stata comunicata durante l’ultimo consiglio comunale.

Già in quell’occasione era stata sollevata qualche obiezioni in merito alla decisione di chiamare questa nuova realtà Distretto del “Buon Cammino”, denominazione che si usa per indicare la strada provinciale 17 che attraversa alcuni dei comuni che aderiscono al progetto. Per Marco Leoni, consigliere di minoranza, sarebbe stato più adeguato indicare la Valbossa come territorio di riferimento.

E oggi anche i commercianti di Azzate hanno voluto esprimersi sulla questione: “Il Comitato Commercianti di Azzate intende chiarire la propria posizione circa alcune affermazioni fatte dalla vicesindaco Barbarito durante il Consiglio Comunale del Comune di Azzate tenutosi il 14 marzo 2022 – si spiega in un comunicato a firma di Bruno Albini, presidente del Comitato Commercianti Azzate-Ascom Varese- .Come previsto dal quinto punto all’ordine del giorno, l’assessore al commercio e vicesindaco Barbarito relaziona sulla nascita del Distretto del Commercio. Concluso l’intervento, un consigliere di minoranza interviene chiedendo delucidazioni sulla scelta del nome del Distretto, che si chiamerà Distretto del Buon Cammino. Lo stesso consigliere pone una domanda esplicita su quali siano state le parti coinvolte nella scelta: i soli sindaci dei sei comuni del distretto oppure anche i commercianti?

La vicesindaco, per ben due volte, risponde di aver chiesto ai commercianti un parere sul nome ma di non aver ricevuto alcuna risposta.

I membri del Comitato Commercianti di Azzate si trovano in totale disaccordo con queste affermazioni, non veritiere e non corrispondenti alla realtà dei fatti.

Il Comitato non è mai stato interpellato dall’Amministrazione in merito alla scelta del nome del Distretto, né in via formale né in via informale.

Non di meno, il Comitato avrebbe più che desiderato poter dare un contributo ed esprimere il proprio parere su questo tema».

«Siamo dispiaciuti di dover rilevare, per l’ennesima volta, un atteggiamento ambivalente da parte dell’amministrazione: se da un lato il Comitato viene spesso dimenticato e non considerato in sede di scelte che lo riguardano, dall’altro si rivela un soggetto utile su cui scaricare problemi e colpe – continua Albini -.

Il nostro obiettivo è sempre stato e sempre sarà quello di essere parte attiva nella vita del paese, in quanto crediamo che le attività commerciali rappresentino una parte importante della comunità azzatese. Non riteniamo corretto essere citati per delle inadempienze che non ci appartengono, auspichiamo minor leggerezza nella trattazione di temi per noi di valore e chiediamo di essere maggiormente coinvolti negli ambiti che ci concernono».

Il vicesindaco Barbarito dal canto suo conferma di aver coinvolto Bruno Albini, seppur in maniera informale: «Se ho una responsabilità è quella di aver avuto solo uno scambio via chat, quindi davvero una strada molto poco formale. Ma al mio messaggio non ho mai ricevuto risposta. Mi spiace, cambieremo le modalità di comunicazione»

In conclusione però i commercianti si dicono soddisfatti per la creazione del nuovo distretto: «Cogliamo l’occasione per esprimere comunque grande soddisfazione per la nascita di un Distretto del Commercio con Azzate come Comune capofila -conclude il comunicato – . Il Distretto è da sempre uno dei nostri progetti più ambiziosi e, ora che dopo tanto lavoro è diventato reale, speriamo sia solo il primo passo di un nuovo percorso sinergico e condiviso con l’amministrazione e le altre realtà del territorio».