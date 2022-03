Divieto di transito in piazzale Roma a Varese: sono i preparativi del Luna Park

Divieto di transito in piazzale Roma a Varese, dal 14 al 25 marzo con divieto di sosta e rimozione coatta, per i preparativi del “Parco Divertimenti primaverile” edizione 2022.

L’ordinanza è stata emessa oggi dal corpo di polizia municipale, firmata dal comandante Matteo Ferrario, per consentire quindi i preparativi per il ritorno del luna Park alla Schiranna, la cui apertura è prevista per il 26 marzo.