Dopo due anni di stop per la pandemia, torna a Bisuschio Italian Raid Commando

Saltate a causa della pandemia le edizioni 2020 e 2021, tornano in Valceresio le gare di Italian Raid Commando, la competizione internazionale per pattuglie militari.

La competizione – organizzata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo – si svolgerà dal 10 al 12 giugno e anche quest’anno avrà il suo campo base a Bisuschio.

I piani della competizione, che simula azioni di presidio di territori minacciati da un ipotetico esercito invasore, prevedono percorsi diurni e notturni che si snoderanno sulle Prealpi tra la Valceresio, la Valganna e il massiccio del Campo dei Fiori.

Le squadre che partecipano all’edizione 2022 si concentreranno a Bisuschio a partire dal pomeriggio di giovedì 9 giugno. Venerdì inizierà la competizione che durerà fino a sabato.

Come da tradizione, il programma della manifestazione prevede una tappa anche a Varese nella giornata di domenica 12 giugno a partire dalle 9,30 per la sfilata delle squadre e la premiazione dei vincitori.

Alla competizione partecipano militari in servizio attivo nelle Forze armate italiane ma anche all’Unione nazionale ufficiali in congedo, militari in servizio attivo e riservisti della Nato e iscritti ad associazioni d’arma riconosciute dal ministero della Difesa italiano.