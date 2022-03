E’ morto Alessandro Centinaio, lutto nel Palio di Legnano

E’ deceduto oggi, sabato 5 marzo, Alessandro Centinaio, responsabile della commissione veterinaria del Palio di Legnano, personalità di assoluto spessore internazionale nel mondo equestre, componente la Federazione Internazionale anche agli ultimi Giochi Olimpici. Era il titolare della clinica veterinaria La Brughiera di Cardano al Campo, tra le più conosciute in Italia,

Per il Palio di Legnano si tratta di una scomparsa che lascia tutti sgomenti. La malattia che l’aveva colpito nell’ultimo anno sembrava se non sconfitta del tutto almeno bloccata e ancora di recente il dottor Centinaio aveva rilanciato con entusiasmo corsi per giovani che avevano passione per i cavalli e per l’assistenza nelle corse regolari e di provincia. Un entusiasmo contagioso.

Alessandro Centinaio è stato un grande amico per tutti coloro che frequentano scuderie e cavalli. A volte con atteggiamenti severi, ma sempre costruttivi e carichi di umanità

Ai famigliari, ai fratelli Alberto e Gianni, la vicinanza anche della redazione di Legnanonews