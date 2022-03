Eolo-Kometa, anche “Visit Malta” entra nel gruppo degli sponsor

Alla vigilia della Milano-Sanremo, quindi uno degli appuntamenti principali dell’intera annata sportiva, l’Eolo-Kometa Cycling Team ottiene una “vittoria” importante al di fuori delle competizioni. La squadra di matrice varesotta ha infatti annunciato un nuovo sponsor internazionale, “Visit Malta”, riservandosi di spiegare meglio i dettagli dell’accordo nelle prossime settimane.

“Visit Malta” è il marchio (e il sito) attraverso il quale il Governo dell’isola mediterranea propaganda le proprie proposte turistiche e ha scelto la squadra ciclistica per promuovere le tante meraviglie e attrazioni che si trovano sul territorio nazionale. Non un caso, perché l’arcipelago è una meta interessante per chi ama praticare il ciclismo come spiegano Ivan Basso, Fran e Alberto Contador.

«Le isole maltesi sono un territorio eccezionale per il ciclismo e attraverso questo accordo speriamo di incoraggiare molti appassionati a scoprire le strade di Malta – hanno detto i manager di Fundacion Contador ed Eolo-Kometa – Un altro degli obiettivi di questo accordo, è quello di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto e uno stile di vita sano oltre ad aiutare i giovani atleti maltesi che vogliono fare ciclismo ad avere un percorso di formazione e crescita».

«Questa partnership con la Eolo-Kometa è la prova dei nostri sforzi per sfruttare i segmenti di turismo emergenti e in via di sviluppo compreso quello sportivo – prosegue il Ministro del Turismo maltese Clayton Bartolo – Grazie a questa alleanza, le isole maltesi beneficeranno della promozione e cementeranno la loro posizione come destinazione ideale per gli appassionati di ciclismo. La Eolo-Kometa inoltre visiterà il nostro Paese nei prossimi anni per sperimentare lo splendore delle nostre isole sia come ciclisti professionisti sia come visitatori». Lo stesso ministro Bartolo ha confermato che all’interno dell’accordo ci sarà la possibilità per alcuni corridori maltesi («in base alla loro età e capacità») di entrare a far parte delle formazioni giovanili della Eolo-Kometa e della Fundacion Contador.

L’ingresso di “Visit Malta” nel pool di sponsor che sostiene l’attività della Eolo-Kometa è solo l’ultimo (per adesso) tassello di un puzzle che continua ad ingrandirsi. A inizio stagione era stato particolarmente rilevante l’accordo stretto dal gruppo sportivo con la filiale italiana della catena Burger King, mentre di recente è toccato a un’azienda del Varesotto, la Chiaravalli Group di Cavaria con Premezzo, entrare a far parte del gruppo di marchi vicini al team del quale Ivan Basso è direttore delle operazioni sportive.