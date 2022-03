A Gavirate la raccolta di cibo e farmaci in favore della popolazione ucraina

Gavirate si mobilita in favore della popolazione ucraina fuggita dalla guerra. Dopo la costituzione del Comitato Promotore Gavirate per l’Ucraina e la definizione delle prime iniziative unitarie sono in programma due iniziative di raccolta di prodotti alimentari e di medicinali.

Iniziative patrocinate dal Comitato Promotore Gavirate per l’Ucraina e organizzate dal Banco di Solidarietà e dalla Comunità Pastorale SS Trinità.

La prima prevede la raccolta di prodotti alimentari nel corso delle Sante Messe della Comunità Pastorale Ss Trinità di sabato 2 e domenica 3 aprile; la seconda, in corso, con termine il prossimo 3 aprile con l’acquisto di medicinali presso le farmacie di Comerio e Barasso e la Parafarmacia del Centro Commerciale di Gavirate.