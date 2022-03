Una giornata per l’ambiente a Cassano Magnago

Domenica 3 aprile torna il Verde pulito, la domenica al mese dedicata alla pulizia e alla cura del verde di Cassano Magnago.

L’idea del “Verde pulito” è stata promossa dal consigliere comunale Massimo Zaupa, con lo slogan “Lascia a casa Facebook .. porta i guanti e tanta buona volontà!”.

Appuntamento all’area feste (in via 1 maggio) dalle 09 alle 12:30 per pulire aree verdi e cigli stradali.