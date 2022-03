In gita al “Museo più Lungo del Mondo” alla ricerca dei vecchi mulini

In gita al “museo più lungo del mondo”:è quello che è successo a un nutrito gruppo di partecipanti, sabato 12 marzo 2022 secondo appuntamento per il calendario di visite gratuite del MuLM, il Museo più Lungo del Mondo, un progetto Interreg che vede coinvolte Italia e Svizzera con l’obiettivo di creare un collegamento culturale tra questi due paesi.

Il percorso di sabato 12 ha toccato 3 mulini e in un tragitto di 10 chilometri circa: con partenza da Cagno con la visita al Mulino del Trotto, il percorso ha toccato anche il Mulino Bernasconi e i Mulini di Gurone. La camminata faceva parte del progetto MULM, che vede la società Archeologistics incaricata dal comune di Olgiate Olona di organizzazione delle visite guidate nei luoghi più significativi che si trovano lungo la Valle del fiume Olona e dei suoi affluenti.

Questa era la seconda di una serie: le visite in programma per il 2022 seguiranno proprio l’acqua del fiume, che da fin dai tempi più antichi ha costituito un’attrattiva per la nascita di insediamenti, per lo sfruttamento delle risorse e come fondamentale via di comunicazione. Nel programma sono inseriti sia monumenti regolarmente aperti al pubblico sia altri accessibili in via esclusiva, toccando tematiche trasversali, dalla storia più antica fino all’industrializzazione della valle, valorizzando anche il contesto naturalistico.