Handicap Sport a Parma, chi vince si “prende” il girone

Partita decisiva – sabato 2 aprile, ore 16,30 – a Parma per la Handicap Sport Varese. La formazione di coach Bottini, capolista del proprio girone di Serie B di basket in carrozzina, va a fare visita alla squadra della città emiliana, unica vera rivale per la vittoria del raggruppamento che regala anche l’approdo certo alla seconda fase del campionato.

La Amca Elevatori ha vinto il match di andata al PalaCusInsubria ma il margine di 6 punti (73-67) lascia aperto il doppio confronto: in caso di vittoria i biancorossi si garantiranno il primato; se invece la Gioco Parma dovesse prevalere, bisognerà fare i conti con il margine finale. Quella di sabato è l’ultima gara della prima fase di regular season.

Fino a oggi la HS Varese ha prodotto un “percorso netto” fatto di sette vittorie in altrettante partite ma sul match grava l’incognita della presenza di Andrea Pedretti, giocatore ingaggiato quest’anno per inseguire la promozione in Serie A che però si è infortunato al pollice destro, finendo anche sotto i ferri. Pedretti è tornato ad allenarsi con cautela, ma il suo impiego sarà deciso solo in extremis. Nel caso non ce la facesse, è pronto Riccardo Marinello (foto in alto di Massimo Longo). È invece tornato a disposizione dalla scorsa settimana Saliou Diene che nel facile successo contro Seregno ha messo a segno 24 punti, dopo un mese di stop.

In realtà anche la seconda posizione garantirà il passaggio alla seconda fase: il girone B esprimerà una delle tre “migliori seconde” (su 5) del campionato e quindi la partita di Parma non è da “dentro o fuori” per nessuna delle due squadre. Ricordiamo che il torneo proseguirà con due gironi all’italiana da quattro squadre ciascuno composti con un sorteggio: l’unica certezza è che Amca e Gioco non saranno nel medesimo raggruppamento.