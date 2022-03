Importanti scontri diretti per Legnano e Castellanzese

Sarà una domenica importante per il campionato di Legnano e Castellanzese, impegnati nei rispettivi campi casalinghi in scontri diretti da non fallire. Il prossimo 6 marzo (ore 14.30) al “Mari” arriverà il Desenzano mentre al “Provasi” ci sarà il Ponte San Pietro.

LEGNANO – DESENZANO

Scontro diretto da non fallire per il Legnano, che al “Mari” ospiterà il Desenzano. Le due squadre sono appaiate in classifica a quota 43 e entrambe hanno l’ambizione di puntare a posizioni migliori. I lilla arrivano dal passo falso di Casatenovo, mentre il Desenzano, dopo la sconfitta interna contro la Castellanzese, ha pareggiato 2-2 sul campo del Villa Valle nel recupero infrasettimanale. Tutte e due le squadre quindi hanno voglia di rifarsi e mostrare la propria forza; sarà una bella battaglia che darà accesso alle zone alte della classifica.

CASTELLANZESE – PONTE SAN PIETRO

Dopo la bella e importante vittoria di Desenzano la Castellanzese ha mosso un altro passo verso la salvezza. Vietato distrarsi però e il prossimo impegno al “Provasi” contro una diretta concorrente sarà un duro banco di prova per la squadra di mister Corrado Cotta. I bergamaschi si presentano a Castellanza con un punto in meno ma un discreto stato di forma. Una settimana fa hanno fatto sudare non poco la capolista Sangiuliano, che si è imposta 3-2 ma dopo un confronto senza esclusione di colpi. I neroverdi non possono farsi trovare impreparati, anche perché mettere in cascina altri tre punti significherebbe compiere un bel salto in avanti verso il traguardo.