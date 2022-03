Incidente in A8 tra Busto e Castellanza, coda in direzione Milano

Mattina complicata per i pendolari che oggi – martedì 8 marzo – hanno imboccato la A8 in direzione di Milano: poco prima delle ore 7 infatti, nel tratto tra Busto Arsizio e Castellanza è avvenuto un incidente tra due autovetture che ha creato disagi alla circolazione. (foto di repertorio)

Per fortuna non si riscontrano particolari danni alle persone: i sanitari hanno soccorso una donna di 41 anni che viaggiava su uno dei veicoli coinvolte ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Problemi invece per il traffico, in un tratto e in un orario già solitamente difficoltosi, con code che si sono formate poco dopo Gallarate.

Oltre all’ambulanza del 118, sul luogo dell’incidente sono giunti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza delle vetture e la Polizia incaricata dei rilievi e della gestione della viabilità.