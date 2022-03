Incontro con l’artista Maria Teresa Gonzalez Ramirez

Non solo un negozio ma un luogo di aggregazione e confronto grazie ai corsi di belle arti e agli incontri con gli artisti.

Checchi Colori – Belle Arti di Gallarate ha una storia che parte da lontano, dal 1935, anno di fondazione fino ad arrivare ai giorni nostri diventando l’interprete d’eccellenza delle esigenze dell’epoca moderna.

“La proposta inerente ai corsi e alle belle arti si evolve ulteriormente con servizi tagliati su misura per ciascun allievo – spiega la direzione – Con il 2022, in un periodo buio della storia europea e mondiale, vogliamo anche essere un punto di aggregazione e accogliere l’arte di chiunque voglia condividere un messaggio positivo. Il terzo appuntamento che proponiamo della rassegna incontro d’artista Maria Teresa Gonzalez Ramirez”.

L’incontro si terrà a Gallarate, nello showroom di Checchi Colori, sabato 12 marzo. L’artista messicana, di adozione Varesina Maria Teresa Gonzalez Ramirez racconterà il suo percorso artistico che nasce nel suo paese d’origine e prosegue in Italia dove vive da molti anni.

Fin da piccola in lei cresce la passione per l’arte e da brava artista curiosa, ricerca e insegue emozioni e avventure. Da autodidatta scopre che creare e trasformare tutto ciò che si trovava davanti è più che una passione ma proprio una necessità.

La sua passione per l’arte e il suo percorso artistico la portano nel 1996 a dare inizio al suo vero viaggio di vita, abbracciando pienamente l’arte e a viaggiando per i paesi passando dagli Stati Uniti, al Sud America, e infine in Europa. Durante questi anni a contatto con culture e popoli diversi si confronta con ambienti che le permettono di sviluppare il suo percorso creativo di grande forza espressiva e di impatto emotivo. Lavora e sperimenta con svariati materiali tra cui ferro, legno, metacrilato, ceramica, oli e acquarelli per trasformarli in sculture, pitture, installazioni e disegni.

L’artista ha sviluppato la sua traiettoria artistica proponendo creazioni incentrate sull’idea della LUCE dove la magia dell’arte nobilita un oggetto di uso comune come una lampadina e lo trasforma in ENERGIA NUOVA. Le opere di questa artista vivace e dinamica sono oramai presenti in diverse collezioni sia pubbliche che private.

Dove e Come:

L’appuntamento è per sabato 12 marzo alle 18.30 in via Leonardo da vinci 48 a Gallarate presso lo show room Checchi Colori, per partecipare è necessaria la conferma della presenza via mail a bellearti@checchi.it ed essere in possesso di green pass e mascherina FFP2