La Caronnese riparte da Lavagna

La sosta del campionato ha permesso alla Caronnese di ricaricare le energie e presentarsi in piena forma per questo finale di stagione del Girone A di Serie D, nel quale i rossoblu cercheranno di confermare la propria posizione fuori dalla zona playout.

Per la giornata numero 29 di campionato Corno e compagni affronteranno l’insidiosa trasferta di Lavagna; sabato 26 marzo (ore 14.30) in Liguria troveranno una squadra affamata di punti e che si è ritrovata in brutte acque, penultima in campionato e con un margine da recuperare sulla dirette concorrenti.

La Caronnese di mister Manuel Scalise non ha però intenzione di fare regali, concentrata su un obiettivo che non è ancora stato centrato: la salvezza diretta.

La gara è stata anticipata al sabato per avere un giorno in più di riposo in vista del turno infrasettimanale di mercoledì 30 marzo quando al “Comunale” di Caronno Pertusella arriverà il Chieri.

SERIE D GIRONE A – XXIX GIORNATA

Sabato 26 marzo (ore 14.30): Asti – Bra; Gozzano – Vado; Lavagnese – Caronnese; Borgosesia – Sestri Levante; Imperia – Ligorna.

Domenica 27 marzo (ore 15.00): Chieri – Rg Ticino; Varese – Derthona; Fossano – Casale; Novara – Sanremese; Saluzzo – Pdhae.

CLASSIFICA: Novara 62; Sanremese 56; Varese 47; Derthona, Borgosesia 44; Chieri, Casale 41; Bra, Ligorna 39; Vado 38; Gozzano, Pdhae 36; Sestri Levante 35; Caronnese 34; Asti 32; Rg Ticino, Fossano 31; Imperia 27; Lavagnese 21; Saluzzo 16.