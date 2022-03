La scrittrice Daniela Raimondi presenta “La casa sull’argine” all’Isis Valceresio di Bisuschio

Serata culturale venerdì 11 marzo all’Isis Valceresio di Bisuschio, dove alle 21 la scrittrice Daniela Raimondi presenterà il suo romanzo “La casa sull’argine” (Editrice Nord).

Daniela Raimondi, nata in provincia di Mantova, per molti anni ha vissuto e insegnato in Inghilterra ma mantiene uno stretto legame con il territorio della Valceresio, avendo trascorso la prima fase della sua vita a Viggiù.

Nel suo primo romanzo, che segue una lunga produzione poetica, Daniela Raimondi raconta una intrigante saga familiare ambientata all’incrocio tra Lombardia, Emilia e Veneto.

La saga è quella della famiglia Casadio, che vive da sempre nel borgo di Stellata. Gente semplice, schietta e lavoratrice. Poi, all’inizio dell’Ottocento, qualcosa cambia: Giacomo Casadio s’innamora di Viollca Toska, una zingara, e la sposa. Da quel momento, i discendenti della famiglia si dividono in due ceppi: i sognatori dagli occhi azzurri e dai capelli biondi, che raccolgono l’eredità di Giacomo, e i sensitivi, che hanno gli occhi e i capelli neri di Viollca, la veggente.

La storia della famiglia che si dipana attraverso due secoli di storia, percorrendo gli eventi che hanno segnato l’Italia: dai moti rivoluzionari che portarono all’Unità fino agli Anni di piombo. Una storia epica e intima insieme, un’epopea che profuma di realismo magico e concretezza contadina.

La serata, che si svolge con il patrocinio del Comune di Bisuschio, è ad ingresso libero, con obbligo di green pass e mascherina.

Qui la locandina della serata