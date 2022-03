La stagione dei Patrini Malnate si apre con il “Guglielmo Donai Day”

Prima uscita stagionale per i Patrini Malnate, la squadra di baseball per ciechi, composta da persone ipo e non vedenti, che sabato 19 marzo a Malnate dalle ore 10,00 sfiderà i Thunder’s Milano e i Thurpos Cagliari in un triangolare a punteggio che si concluderà intorno alle 17.

Porteranno tutti al braccio una fascia coi colori della pace perché anche il baseball BXC vuole contribuire all’onda di solidarietà verso il popolo Ucraino.

Il Trofeo nasce nel 2015 per ricordare il messaggio di generosità che la guida storica dei Patrini, Guglielmo Donai, ha sempre seminato con leggerezza fra le tante guide assistenti che si sono susseguite dal 2009.

Proprio quest’anno che i Patrini festeggiano il 10° anniversario ufficiale della squadra, il coach Francesco Volo a preparato a dovere la squadra che scalpita per brillare sul diamante e sfoggiare la nuova formazione, formata da veterani e belle sorprese.

Il grande ritorno di Antonio Burgio da Angera, le nuove giovanissime leve come i gemelli Mirco e Luca Di Francescantonio da Seveso, Fabio Trombini da Saronno e poi prossimi a scendere sul diamante Martina Bellini e Simone Alessandrina. Giovani sostenuti anche dal nuovo giocatore vedente in base-2: Matteo Boscardi dei Vikings Malnate che come Eva Trevisan della Fortitudo Bologna ha staccato il doppio tesseramento tra FIBS e LIBCI.

Il roster Patrini 2022 conferma la sua solida base con 8 giocatori: la “Principessa” Hanane El Kadrani, il “fenomeno Mapelastic” Gaetano Casale, capitan Giuseppe Rosafio, il Max Neto, il “Campione” Lorenzo Bossetti, “l’Armanduc” Armando Virgili, il “Ninja” Michelangelo Agnello e il “comunicator” Richard di origini Ucraine.

Dagli scorsi giorni, la squadra è vicinissima a Richard che con la sua famiglia ha accolto parenti dall’Ucraina.

Ecco, poi, alcune note sull’evento sportivo: gli avversari sono di primo ordine dato che parliamo della blasonata milanese Thunder’s Five guidata dall’ex coach dei Patrini Adriano Chiesa e poi dai sardi Thurpos, capitanati da Giuseppe Tocco, che lo scorso anno avevano pareggiato, frenando la cavalcata dei Patrini.

Nell’intermezzo del pranzo scenderanno in campo anche i giovanissimi dei Vikings con una dimostrazione di Minibaseball stimolati dalla presidente Gabriella Concina.

Il Trofeo Donai day sarà onorato dalla presenza dei parenti di Guglielmo, dal neo presidente del CISV Giovanni Castiglione, dalla presidente onoraria Adele Patrini, da rappresentanti del Comitato Regionale Lombardo FIBS e da autorità del Comune di Malnate che ha patrocinato l’evento donando le targhe della premiazione.

La premiazione simbolica sarà rivolta soprattutto a ringraziare tutte le persone volontarie che fanno da guide sportive mettendosi in gioco: un grande esempio d’amicizia!

Tifosi o semplici spettatori, muniti di Greenpass, saranno i benvenuti sulla tribuna del Gurian Field in via Sonzini.