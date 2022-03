L’abbonamento di primavera per i tifosi della Openjobmetis

Quattro partite casalinghe, tutte decisive per la salvezza e – chi lo sa – magari per puntare a qualcosa di più “nobile”. La primavera porta con sé un poker di incontri alla Enerxenia Arena per la Openjobmetis allenata da Johan Roijakkers e la Pallacanestro Varese ha deciso di lanciare un mini-abbonamento che tanto “mini” non è: un biglietto cumulativo le gare rimanenti da qui al termine della regular season.

Il cosiddetto “Spring Pack” è messo in vendita a partire da oggi – mercoledì 30 marzo – e comprende nell’ordine le partite contro la Nutribullet Treviso (domenica 10 aprile, ore 19), l’Allianz Trieste (mercoledì 13, 19,30), la Kigili Fortitudo Bologna (domenica 24) e il Banco Sardegna Sassari (domenica 8 maggio). Gli orari delle gare contro emiliani e sardi non è ancora stato comunicato.

La promozione potrà essere acquistata online sul sito della Pallacanestro Varese, cliccando QUI e poi selezionando la voce “Abbonamenti” dal menu. Per accedere alle partite restano per ora in vigore la necessità del “Super Green Pass” e l’obbligo di mascherina di tipo FFP2.

I prezzi dello Spring Pack vanno dai 60 euro per i settori Curva Nord e Galleria, ai 100 per la tribuna Silver sino ai 120 per la tribuna Gold. Previste riduzioni per i tifosi al di sotto dei 30 anni (39, 55 e 75 euro) e per gli under 12 (19,39 e 49 euro).