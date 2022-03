Le sponde del Lago Maggiore ancora in secca, si spera nelle piogge

Le spiagge sempre più ampie, gli scogli sporgenti, i canneti a secco. Sul Lago Maggiore i segni della siccità sono evidenti e la scenario si ripetere ormai da diversi mesi. La situazione potrebbe cambiare già da domani, quando il cielo tornerà a coprirsi di nubi e le temperature si abbasseranno, portando la pioggia sul tutto il Varesotto. Il Centro Geofisico Prealpino annuncia le prime precipitazioni dopo mesi , fino a domenica – Guarda le foto della Passeggiata dell’Amore di Ispra.

La speranza è che l’acqua torni a riempire laghi e fiumi, da mesi in secca. Il livello del Verbano, infatti, si aggira intorno alla soglia di magra (qui i dettagli): oggi è di 5 centimetri sopra lo zero idrometrico, un’altezza dalla quale il lago non si schioda praticamente dalla fine dello scorso anno. Si tratta di un livello molto più basso della media che in questo periodo lo vorrebbe sopra i 60 centimetri.

Inoltre, anche le scorte d’acqua in montagna sono ai minimi. Il calcolo delle scorte d’acqua di tutto il bacino del Verbano – sommando l’acqua del Lago, quella negli invasi alpini e la neve – è del 66% inferiore rispetto alla media. Drammatica la situazione della neve che è addirittura il 77% in meno rispetto a quella che ci sarebbe stata in un periodo normale. Una situazione che crea diverse preoccupazioni, anche per l’imminente inizio della stagione dell’irrigazione dei campi che rischia di dover scegliere se mantenere l’acqua nei fiumi o se inviarla ai canali che riforniscono l’agricoltura e le industrie.

Le immagini sono della Passeggiata dell’Amore di Ispra, una delle più belle e panoramiche del Lago Maggiore.