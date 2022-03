Le giornate FAI di primavera raccontate dagli apprendisti ciceroni dell’Isis di Luino

Dal mese di gennaio le classi terze A_TUR e B_TUR dell’Isis “Città di Luino – Carlo Volontè” sono state coinvolte nel progetto FAI “Ville Menotti”. Un’iniziativa piuttosto impegnativa, ma allo stesso tempo coinvolgente che ha portato i ragazzi al conseguimento di un attestato come Apprendisti Ciceroni. A conclusione di questo percorso formativo, che ha previsto la realizzazione di materiali multimediali e di elaborati cartacei, seguiti dalle professoresse Paola Marra e Debora Guidali, gli studenti hanno avuto l’opportunità di mettere in pratica quanto appreso durante le Giornate FAI di Primavera, che si sono tenute sabato 26 e domenica 27 Marzo 2022.

Studenti e studentesse, da bravi ciceroni, hanno accompagnato il gran numero di visitatori che ha aderito all’evento in una visita “narrata”, sopraggiunto presso la Villa Menotti di via Lugano, sede centrale dell’Istituto, per ammirare la bellezza artistica dell’antica dimora.

I visitatori sono stati accolti dalla dirigente scolastica Antonella Capitanio e, grazie al racconto professionale, coinvolgente ed entusiasta di alunni e alunne, hanno avuto l’opportunità di ammirare in tutto il loro splendore le diverse parti di Villa Menotti come l’importante parco, il portico con i resti delle “pitture alla pompeiana”, la balconata che permette di scorgere lo straordinario paesaggio lacustre, ma soprattutto hanno avuto modo di conoscere gli aspetti storici legati al territorio e al proprietario del complesso, Carlo Menotti, un imprenditore della seconda metà dell’Ottocento. A conclusione della visita narrata, altri studenti hanno accolto i visitatori nell’aula docenti, ambiente di particolare pregio artistico che un tempo ospitava il piano nobile della villa, dove è stato possibile consultare il materiale prodotto dagli stessi e ripercorrere il territorio luinese attraverso un video da loro realizzato. Al termine della visita i giovani hanno accompagnato i visitatori presso il Liceo Scientifico Sereni, per la visita di quello che un tempo era il cosiddetto villino Menotti.

Il Dirigente Scolastico, Antonella Capitanio, nel complimentarsi con tutti gli studenti delle classi terze A_TUR e B_TUR, ha ringraziato anche coloro che hanno permesso la realizzazione di tale evento molto significativo e importante.