Le polveri del Sahara si spingono fino in Svizzera

Finissimi granelli di sabbia e una luce aranciata caratteristica in alcuni momenti della giornata. Sono alcuni tra gli effetti della polvere sahariana che a partire dalla giornata di oggi sarà presente nell’atmosfera dell’Europa centro-occidentale. In primavera e in autunno non sono rari gli eventi di questo tipo.

MeteoSvizzera, che monitora puntualmente questo genere di fenomeni, ha registrato la presenza di polvere sahariana nella mattina di oggi, martedì 15 marzo.

“Con forti venti e una grande turbolenza accade regolarmente che nelle regioni desertiche dell’Africa del Nord le particelle di sabbia sono sollevate nell’atmosfera ad alcuni chilometri di quota. Le particelle più grandi ricadono rapidamente al suolo, mentre in presenza di una forte corrente meridionale in quota le più piccole possono essere trasportate fino alla Alpi svizzere”. Anche per la giornata di domani, mercoledì 16 marzo, è previsto clima mite con visibilità in parte limitata dalle polveri in sospensione.