L’educazione delle fanciulle. Alla Libreria degli Asinelli di Varese, aprile con Jane Austen e Charlotte Brontë

Com’era l’educazione femminile in passato? Com’è oggi? Cosa ci affascina e ci diverte di quel tempo? Alcune risposte le potremo trovare nei quattro incontri di aprile con William Cisco

Giovedì 7, 14, 21 e 28 aprile alla Libreria degli Asinelli, nell’ambito del ciclo “Parallel Pens – Due penne a confronto”, quattro appuntamenti con Jane Austen e Charlotte Brontë.

Dopo il successo dell’affollato gruppo di lettura -tenutosi da ottobre a marzo e guidato da William G. C. Cisco- tutto dedicato a Louisa May Alcott, si riparte con una serie di proposte a tema, una per mese, che metteranno a confronto due “penne” nell’arco di quattro incontri, una volta alla settimana, sempre di giovedì, dalle 19.00 alle 20.20.

Il nutrito programma è già pronto e si estenderà fino a luglio incluso. Nel mese di aprile leggeremo Persuasione di Jane Austen e Jane Eyre di CharlotteBrontë. e con William discuteremo insieme del tema dell’educazione delle fanciulle all’epoca, magari domandandoci se, cosa, come e quanto siano cambiate le cose. Queste serate sono sempre molto vivaci, spregiudicate e allegre, e consentono di vivere un momento di socialità alimentata dalla comune passione per la lettura e dalla competenza del nostro conduttore.

Il gruppo è in via di formazione e le iscrizioni sono aperte. La partecipazione è gratuita, previo tesseramento di 10 euro, ma è richiesto l’acquisto di almeno uno dei titoli del ciclo (o di un altro testo equivalente).

Per iscrizioni e altre informazioni è possibile chiamare il numero 3480713075 (anche Whatsapp) oppure inviare una mail all’indirizzo libreriadegliasinelli@gmail.com

Clicca qui per scaricare la locandina