Vieni a Materia e incontra altre realtà giovani e innovative come la tua

Una serata aperta a tutti coloro con meno di 35 anni e con un’idea da raccontare. Appuntamento venerdì 28 marzo. Ecco come iscriversi

Hai meno di 35 anni? Fai parte di una realtà innovativa che ti piacerebbe far conoscere? Vuoi incontrare altri giovani carichi di idee? Materia è il posto giusto. Venerdì 28 marzo alle 21:00 la nuova casa di VareseNews a Sant’Alessandro (Castronno) ospita Open Mic: una serata dedicata alle iniziative create dalla nuova generazione della provincia.

Che tu faccia parte di un’associazione, di un gruppo, di una start-up o abbia anche solamente un’idea interessante che ti piacerebbe condividere e realizzare, a Materia hai l’opportunità di raccontarla e confrontarti con tante altre persone che tengono accesa l’energia giovane del Varesotto.

Come funziona

Nel corso della serata, chi vuole ha la possibilità di impugnare il microfono e esporre il proprio progetto a tutti i partecipanti. Un’occasione per far conoscere le proprie iniziative, ascoltare le idee degli altri e – magari – mettere le basi per nuove collaborazioni.

La partecipazione è gratuita. Iscriviti a questo link.

Uno spazio aperto ai giovani

I partecipanti alla serata di venerdì 28 marzo hanno anche la possibilità di visitare di persona la struttura di Materia: uno spazio libero, rinnovato, spazioso e sempre disponibile a ospitare nuove realtà e iniziative. Materia è il posto giusto per chi vuole organizzare eventi, spettacoli, progetti digitali, o anche solo per chi cerca uno spazio accogliente e tranquillo per incontrarsi o studiare.

Un appuntamento da non perdere, in cui i giovani sono protagonisti. Una serata dal clima informale e sereno, per costruire relazioni fresche, allargare i propri orizzonti e scoprire insieme nuove opportunità.