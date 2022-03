L’Italia torna a vincere “Piccolo Trofeo Binda” con Francesca Pellegrini

Torna a sventolare il tricolore italiano al termine del “Piccolo Trofeo Binda”, la gara giovanile che si disputa ogni anno con arrivo a Cittiglio nelle ore precedenti della gara maggiore dedicata alle atlete Elite. La corsa di categoria Junior, inserita nel calendario del “Trofeo delle Nazioni” è stata vinta con una volata a gruppo ristretto da Francesca Pellegrini, bergamasca di Capizone.

Era dal 2015 – quando vinse Sofia Bertizzolo – che l’inno di Mameli non risuonava in via Valcuvia a Cittiglio ma questa volta non c’è stato alcun dubbio. Pellegrini è andata in fuga con un gruppetto di compagne di avventura (una quindicina) sulla salita di Orino quando mancavano meno di 10 chilometri all’arrivo. Le attaccanti hanno trovato l’accordo e si sono presentate insieme sul rettilineo finale sul quale l’atleta della Valcar Travel&Service (una delle formazioni italiane più quotate) ha piazzato lo sprint vincente.

Alle sue spalle un’altra azzurra, Michela De Grandis della Coscio Pedale del Sit mentre il podio è stato completato dalla spagnola Lucia Perez Ruiz. Battute francesi e austriache che avevano animato la corsa per buona parte del suo svolgimento: Belgio (con Lindhoudt), Gran Bretagna (con Lister) e Olanda (con Vinke) hanno occupato le posizioni seguenti.

Pellegrini si è confermata, a Cittiglio, una delle atlete emergenti in questa stagione per la categoria junior: per la 18enne è la prima affermazione internazionale (ma a livello giovanile i confronti di questo livello sono pochi), ma prima d’oggi aveva già vinto le gare del calendario italiano a Gossolengo (Piacenza) e a Ceriale (Savona). A questo punto sarà tra le più attese nei prossimi appuntamenti della Coppa delle Nazioni.