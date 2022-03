Luca Milani conquista il bronzo ai Campionati italiani di tiro con l’arco

Anche quest’anno Rimini ha ospitato i Campionati italiani di tiro con l’arco, che si sono tenuti dal 24 al 27 febbraio nei capannoni della Fiera. Un’organizzazione ormai ben rodata e una location ideale anche in queste condizioni hanno permesso di gestire la competizione in piena autonomia e sicurezza. La competizione si è aperta con un commovente ricordo di Andrea Bertolino, storico organizzatore della kermesse, scomparso lo scorso anno.

Anche se le attese lasciano sperare in qualche podio in più per gli Arcieri Tre Torri, la società di Cardano al Campo può festeggiare l’ennesima partecipazione a un Campionato italiano con un bronzo e numerosi ottimi piazzamenti, che lasciano ben sperare per le prossime competizioni in calendario. Il mattatore di quest’anno è Luca Milani, giovane atleta della classe “Ragazzi”, che si è aggiudicato un ottimo bronzo nella competizione dedicata all’arco nudo, a soli due punti dall’argento. Il giovane arciere, che si allena presso la palestra di Vanzaghello insieme ad Antonio Zara, il suo tecnico e dirigente responsabile della società per la sezione distaccata, arriva da una striscia di risultati molto positivi, che speriamo continui anche per la stagione all’aperto.

Qualche rammarico in più per i tanti ottimi piazzamenti a pochi punti dal podio, visto che per quest’anno la società di Cardano al Campo poteva contare su ben 25 partecipazioni tra gli atleti e 4 squadre di classe (tutte femminili), oltre a 2 assolute. Troviamo, infatti, al quinto posto Isabella Salmoirago (arco nudo master femminile) a 4 punti dal podio, Elena Crespi (arco compound master femminile) a -5 e Marta Corini (arco ricurvo allieve femminili) a -3, mentre gli altri qualificati sono rimasti tutti oltre il decimo posto.

Benino anche le squadre, con due quinti posti nell’arco ricurvo allieve femminile (Marta Corini, Sofia Buscetta ed Elena Cavalieri) e ragazze femminili (Erika Baron, Gaia Micalizzi e Delia Ferrari), mentre i due terzetti di atlete senior si sono qualificati rispettivamente settima nell’olimpico (Gloria Cantù, Anna Colombo e Alessandra Moltrasio) e ottava nel compound (Anna Puricelli, Francesca Vailati e Chiara Stizzoli). Per le squadre assolute, ottimo sesto posto per le ragazze del compound, che sono uscite agli ottavi contro tre atlete della nazionale giovanile, che a Rimini tiravano in rappresentanza degli Arcieri del Torresin, mentre per le arciere dell’arco ricurvo la nona piazza, prima delle squadre escluse dagli scontri, non rappresenta, sfortunatamente, gli sforzi di un gruppo coeso e sempre pronto a dare il meglio.

«Verrebbe da dire “sarà per la prossima volta”, visto che la stagione degli eventi nazionali 2022 è appena iniziata e ci attendono ancora 4 campionati italiani (società, targa, campagna e 3D), numerosi trofei (Pinocchio) e coppe (Coppa italia Master, Centri giovanili e Arco nudo), ma anche una serie di eventi a livello locale (campionati regionali), in cui i nostri atleti potranno certamente dire la loro!»