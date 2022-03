Malnate torna a Monte Morone per celebrare la sua Madonna

Venerdì 25 marzo ci sarà l’ascesa alla cappella e la Santa Messa. Alla sera a Gurone la Via Matris

Dopo che a inizio febbraio l’incendio che ha colpito i boschi tra Malnate e Solbiate con Cagno ha minacciato Monte Morone (leggi qui), i malnatesi avranno l’occasione di tornare sul punto più alto della città in occasione del 25 marzo, il giorno che viene ricordato come “la festa di Malnate”, la celebrazioni per la Madonna della Cintola che è nella Chiesetta.

Per le solennità legate all’Annunciazione, il ritrovo è alle ore 9 all’entrata di Monte Morone e, dopo la salita, alle ore 10.30 verrà celebrata la messa. Alle sera a Gurone, alle ore 20.30, la celebrazione della Via Matris.