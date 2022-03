A Malnate un presidio e una preghiera per dire “No alla guerra”

Malnate vuole dire “No alla guerra”. Per questo il Comune, in collaborazione con le parrocchie, ha organizzato un doppio appuntamento per domenica 6 marzo.

Dalle ore 16 alle ore 17.30 ci sarà un presidio in piazza delle Tessitrici.

Alle 20.30 invece ci sarà un incontro di preghiera alla chiesa parrocchiale San Martino con il prete ucraino Volodymyr Misterman.