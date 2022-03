Openjobmetis ha già archiviato la pandemia: “Nel 2021 risultati superiori al periodo pre-covid”

Openjobmetis ha registrato numeri record nell’anno che si è appena concluso. Il dato emerge dal bilancio del gruppo, approvato nelle scorse ore dal consiglio di amministrazione dell’agenzia per il lavoro che ha il suo quartier generale a Gallarate.

«Il 2021 ha visto il raggiungimento di un fatturato record rispetto agli anni precedenti -ha commentato l’AD, Rosario Rasizza-. Inoltre, Family Care S.r.l, focalizzata sulla somministrazione di assistenti familiari per persone non autosufficienti, ha confermato il trend positivo, con una crescita superiore al 28% rispetto all’anno precedente. La seconda metà dell’anno ha visto come protagonista assoluto l’avvio dell’integrazione del Gruppo Quanta che ha permesso di mettere in atto le prime sinergie. Ci aspettiamo un 2022 ricco di nuove sfide e soddisfazioni, nel quale daremo nuovamente prova della passione e della dedizione che anima il nostro Gruppo».

I ricavi del 2021 si attestano ad 720,8 milioni di euro rispetto ai 517 milioni consuntivati nel 2020. Dati molto positivi generati sia dalla crescita positiva generale dell’economia italiana ma anche dall’acquisizione del Gruppo Quanta. Proprio per questo secondo punto da Openjobmetis si fa notare come “i ricavi a pari perimetro, ovvero escludendo l’acquisizione di “Quanta” sarebbero stati 655,1 milioni evidenziando sempre un’ottima crescita del 26,7% rispetto al 2020“. La società ha mostrato un recupero completo rispetto al periodo pre-Covid, registrando un incremento dei volumi pari al 39,4%. Il fenomeno ha interessato le diverse attività del gruppo: somministrazione del personale +38,4% rispetto al 2020 e +26,8% rispetto al 2019; Ricerca e Selezione +83,1% rispetto al 2020 e +62,3% rispetto al 2019; ricavi per altre attività + 111,8% rispetto al 2020 e + 68,4% rispetto al 2019. “Infine si sottolinea la performance in miglioramento della controllata Family Care S.r.l – Agenzia per il lavoro focalizzata nella somministrazione di assistenti a persone anziane e non autosufficienti, i cui ricavi sono cresciuti a ritmo sostenuto rispetto al 2020 (+28,3%)“.

Il Primo margine di contribuzione del Gruppo è stato nell’esercizio 2021 pari ad €89,2 milioni, rispetto ad €63,7 milioni nel 2020. L’incidenza sui ricavi risulta pari al 12,4%, in recupero rispetto a quella del 2020 (12,3%). “Ciò è da imputare principalmente alla ripresa dei servizi ad alta marginalità che avevano subito particolari ripercussioni negative durante le fasi più acute della pandemia a causa della necessità di essere erogati in presenza”, spiegano dall’azienda.

L’EBITDA si attesta nel 2021 a €23,5 milioni rispetto a €14,9 milioni nel 2020. L’EBITDA 2021 escludendo l’acquisizione di “Quanta” si sarebbe attestato a €22,9 milioni. L’EBITDA rettificato è risultato pari ad €25,5 milioni nel 2021, rispetto ad €15,3 milioni consuntivate nel 2020. L’EBIT si attesta nel 2021 a €15,2 milioni rispetto a €8,3 milioni nel 2020. L’EBIT 2021 escludendo l’acquisizione di “Quanta” si sarebbe attestato a €15,9 milioni. L’Utile netto si attesta nel 2021 a € 10,7 milioni, rispetto a €23,6 milioni nell’esercizio precedente. Si ricorda che nell’esercizio 2020 la Società aveva usufruito della possibilità di riallineare il valore fiscale dell’avviamento, come previsto dal DL 104/2020, art. 110 commi 8 e 8bis, con un effetto positivo sulle imposte sul reddito per complessivi €18 milioni.

Il Patrimonio netto al 31 Dicembre 2021 ammonta a €134,7 milioni rispetto a €122,1 milioni al 31 Dicembre 2020. La Posizione finanziaria netta risulta negativa per €44,5 milioni rispetto a €17,4 milioni al 31 Dicembre 2021 e al netto dell’operazione straordinaria sarebbe stata pari a €14, 4 milioni in miglioramento rispetto al 2020.