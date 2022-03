Sono partiti i pattugliamenti misti al confine italo-svizzero

Sono partite oggi (mercoledì) le prime pattuglie “miste” tra Carabinieri del Comando Provinciale di Varese e gli agenti della Polizia Cantonale del Ticino in maniera congiunta e nel territorio di rispettiva competenza. Si tratta di una novità per entrambi i Corpi che per la prima volta si troveranno ad operare nello Stato confinante ed avranno la possibilità di interagire con gli strumenti e le informazioni dei colleghi con cui di volta in volta verranno ospitati e con cui lavoreranno insieme.

I protocolli di intesa sono stati siglati nel 2013 tra il Ministero degli Interni e l’Arma dei Carabinieri con il Governo della Confederazione Elvetica di Berna e sono entrati in funzione con gli accordi di cooperazione del 2022. Prima di iniziare questa collaborazione, 10 carabinieri del comando provinciale di Varese, che prestano servizio presso le stazioni confinanti con il Ticino e 10 agenti della Polizia del cantone, sono stati formati attraverso un corso svoltosi a Chiavenna i primi di dicembre 2021.

Al corso hanno partecipato altrettanti Carabinieri del comando provinciale di Como e Sondrio con altrettanti agenti anche del cantone dei Grigioni che confina con quest’ultimo territorio. Lo scopo è stato quello di condividere, in primis, le tecniche operative con le quali ciascuno lavora ed esercita il controllo del territorio, oltre che all’utilizzo delle rispettive armi in dotazione e le tecniche di esecuzione dei posti di controllo.

Questa mattina la prima pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Luino ha effettuato un posto di controllo presso “strada Regina” nel comune di Agno che conduce a Lugano, nel corso del quale sono stati controllati principalmente automobilisti italiani in territorio elvetico. A seguire nel pomeriggio, sono stati eseguiti alcuni posti di controllo nel territorio di provincia di Varese, precisamente a Lavena Ponte Tresa e a Marchirolo. I prossimi pattugliamenti saranno intrapresi negli altri territorio di confine che si articolano tra il mendrisiotto ed il territorio di Viggiù con Porto Ceresio.