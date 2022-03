Il PD di Tradate chiede una commissione urgente per l’Ucraina

Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Tradate, considerata l’attuale emergenza umanitaria conseguente alla guerra in Ucraina, chiede la convocazione urgente della Commissione Consiliare Servizi Sociali per conoscere e discutere le azioni e i provvedimenti che l’Amministrazione Comunale intende adottare per l’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina.

Inoltre ritiene opportuno che la Commissione sia svolta congiuntamente alla Conferenza dei Capigruppo, con l’obiettivo di un eventuale coinvolgimento del Consiglio Comunale per i provvedimenti specifici.

Nella nota, i consiglieri comunali inoltre dichiarano la loro più ampia disponibilità a collaborare, nei rispettivi ruoli, con l’amministrazione comunale per affrontare tale emergenza.