Promessa tra i pali e in attacco: il portiere Pagani fa vincere la Pro Patria U14 con un gol di testa

È un gol che non scorderà mai, quello siglato da Gabriele Pagani lo scorso 19 marzo al Campo Sportivo “Malerba” di San Vittore Olona. Una rete di quelle più inaspettate, considerando il ruolo di portiere ricoperto dal giovane classe 2008 che ha portato alla vittoria della “sua” Pro Patria contro il Renate per la categoria Under 14.

Col punteggio bloccato sullo 2 a 2, il giovane talento in guantoni ha deciso la partita su un calcio d’angolo offensivo, scegliendo coraggiosamente di lasciare scoperta la propria porta per addentrarsi nell’area offensiva dove ha è saltato più in alto di tutti, insaccando il pallone di testa.

Un’esplosione di gioia proseguita anche dopo il triplice, vittorioso, fischio finale, quando Pagani ha incontrato il portiere della prima squadra Elia Carpile che gli regato i guantoni firmati. Un cimelio prezioso, da conservare nella propria cameretta con la voglia e la determinazione di poter in futuro anche lui difendere i pali della squadra di Busto Arsizio.