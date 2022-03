Domani sera la quarta e ultima diretta de “La finestra su palazzo Estense”

Domani sera, giovedì 3 marzo, alle 19 sarà di nuovo in diretta sulla pagina Facebook del circolo del PD Varese, la quarta e ultima puntata del ciclo “La Finestra su Palazzo Estense”.

Protagonisti dell’incontro in un dialogo a quattro, riguardante temi di attualità per la città di Varese e non solo, saranno Luca Paris, consigliere comunale già presidente della commissione urbanistica, Alessandro Pepe, Presidente della Commissione turismo e area vasta, Luca Battistella, Presidente della commissione sport e giovani e Luigi Miedico, vicepresidente delle attività produttive.