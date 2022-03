Riaprono i musei del Sacro Monte di Varese

Dopo la consueta pausa invernale, riaprono i musei del Sacro Monte. La stagione si inaugura sabato 19 marzo.

MUSEO BAROFFIO

Il museo più antico di Varese, inaugurato nel 1936 ospita tre collezioni: le opere del Santuario, la quadreria del conte Baroffio e una straordinaria collezione di arte religiosa contemporanea donata da Mons. Macchi.

CRIPTA

La più antica chiesa della montagna è documentata dalla pergamena datata all’anno 922, divenuta spazio sotterraneo dal XII secolo per sostenere il Santuario. La Cripta è decorata con un ciclo di affreschi e curiosi graffiti.

CASA MUSEO POGLIAGHI

Utilizzato come laboratorio e luogo per collezionare dall’artista Lodovico Pogliaghi fino alla morte nel 1950, conserva più di 1500 opere d’arte e 580 reperti archeologici. Stupisce il modello in gesso della porta del Duomo di Milano.

È stata inclusa da Phaidon (2020) tra le 250 case degli uomoni più creativi al mondo.

Tutti gli orari per visitare il patrimonio culturale del sito UNESCO:

mercoledì, giovedì, venerdì

CASA MUSEO POGLIAGHI > dalle 10 alle 13

CRIPTA E MUSEO BAROFFIO > dalle 14 alle 18

sabato, domenica e festivi

CASA MUSEO POGLIAGHI > dalle 10 alle 18

CRIPTA E MUSEO BAROFFIO > dalle 10 alle 18