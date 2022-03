Una serata poetica a Varese per la giornata mondiale della poesia

Nel 1999, durante la sua trentesima Conferenza generale a Parigi, L’UNESCO, ha adottato il 21 marzo come Giornata mondiale della poesia, con l’obiettivo di sostenere la diversità linguistica attraverso l’espressione poetica e aumentare l’opportunità di ascoltare le lingue a rischio di estinzione.

Molti sono i poeti che hanno scritto poesie sulla poesia, cogliendo tutta l’essenza e la bellezza e facendo sì che quelle sensazioni da loro provate siano potute arrivare fino a noi in modo nitido e diretto.

Per questo, l’associazione culturale Europea ha organizzato una serata celebrativa della Giornata Mondiale della Poesia, nel giorno della ricorrenza, il 21 marzo alle 21 presso la sala Montanari, in via dei B15ersaglieri 1 a Varese.

L’evento in programma a Varese intende declinare nel nostro territorio l’appuntamento mondiale annuale. Un territorio da sempre attento all’arte e alla cultura, da sempre capace di valorizzare, con iniziative e pubblicazioni, il mondo della creazione poetica e dei suoi

protagonisti. I lettori che saliranno sul palco della Sala Montanari di Varese proporranno testi poetici di grandi autori contemporanei, italiani e stranieri, e proprie composizioni in versi.

Ai relatori della serata, invece, il compito di riflettere sulla poesia oggi è sul senso che essa può assumere in un’epoca che si esprime con linguaggi spesso lontani dalla poesia. Un momento, insomma, di riflessione collettiva pubblica che vuole riportare la poesia

all’attenzione della città, donando parole capaci di sondare nel profondo la nostra anima culturale europea.

Relatori della serata saranno Silvia Righi, Dino Azzalin, Fabio Scotto. La serata sarà presentata da Andrea Giacometti

Interverrà l’assessore alla Cultura di Varese Enzo Laforgia.

I poeti coinvolti: Anne Alexandra Bacchetta, Rita Clivio, Lidia Munaretti, Clarissa Pari, Sara Pennacchio, Francesco Adragna, Antonio Borgato, Sandro Sardella, Sergio Di Siero leggeranno i testi di Ives Bonnefoy, Alda Merini, Eugenio Montale, Nazim Hikmet, Jack Hirschmann, Pier Paolo Pasolini, Silvia Plath, Jaques Prevert, Leopol Sédar Senghor, Anne Sexton, Delio Tessa, Giovanni Testori, Andrea Zanzotto.

La serata sarà conclusa con un intervento di Silvio Pezza, in ricordo di Renzo Carnio.



Evento, coordinato da Antonio Bandirali, è a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria e presentazione del Green Pass

Per prenotazioni : a.bandirali@gmail.com, whatsapp: 3480425382