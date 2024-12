I Dialoghi di Design al Ma*Ga raccontano la rinascita creativa di uno spazio industriale

La rassegna Dialoghi di Design continua con il suo percorso, che prevede cinque incontri.

Il terzo appuntamento narra una storia industriale tutta italiana come quella dei Fratelli Poggi di Pavia e della loro iniziale e proficua collaborazione con Franco Albini e Franca Helg, ma si concentrerà sulla produzione degli anni ’70 e sui rapporti con progettisti come Ugo La Pietra, Vico Magistretti, Afra e Tobia Scarpa, Marco Zanuso e Renzo Piano: proprio questa nuova generazione di progettisti che, insieme all’abilità e la sensibilità del produttore, darà vita a nuovi sistemi modulari di arredo resi possibili anche dall’uso della plastica e del legno lamellare stratificato.

Oggi fabbricapoggi è un centro per il design, l’architettura e l’arte: è un esempio virtuoso di rigenerazione degli spazi industriali ormai dismessi attraverso un progetto di recupero che ha consentito alla comunità di riappropriarsi della memoria del luogo per farsi contenitore di dibattiti, conferenze, mostre sul design.

Per raccontare questa esperienza, l’appuntamento di Dialoghi di Design del mese di dicembre, ospita Roberto Dulio e Carlo Poggi, nell’incontro dal titolo“Il mondo di Poggi – L’officina del design e delle arti” che si terrà giovedì 12 dicembre, dalle 18.30 alle 20, presso la Sala Arazzi del Museo Ma*Ga di Gallarate, in Via Egidio De Magri 1.

Roberto Dulio è professore associato di Storia dell’architettura al Politecnico di Milano-DABC. Si occupa della cultura architettonica moderna e contemporanea e dei suoi rapporti con l’arte e la fotografia. Ha curato mostre, pubblicato libri e saggi. È stato redattore della rivista «L’architettura cronache e storia» e collaboratore di altre testate di architettura tra le quali «Casabella» e «Domus» e il domenicale de «Il Sole 24 Ore».

Carlo Poggi è professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso il Politecnico di Milano, dove svolge attività di didattica e ricerca dal 1982 presso il Dipartimento ABC di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni ed Ambiente Costruito. E’ oggi docente di Structural Analysis e svolge ricerche nel campo dei rinforzi di strutture in muratura e cemento armato medianti materiali fibrorinforzati. Proprio Carlo Poggi ha ristrutturato gli edifici della fabbrica di mobili Poggi in Pavia, realizzando un centro per il design, l’arte e l’architettura dal nome fabbricapoggi.

Moderatori della serata saranno Giacomo Manzoni, presidente della Fondazione Pio Manzù, e Giorgio Caporaso, coordinatore della Commissione Design ed Economia Circolare dell’Ordine degli Architetti PPC di Varese, con la partecipazione di Vittoria Broggini, co-curatrice della mostra “Arte e design, Design è arte”.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, e agli architetti saranno riconosciuti 2 Crediti formativi, ma è opportuno iscriversi.

Per le iscrizioni in presenza inviare una e-mail a formazione@ordinearchitettivarese.it. Mentre per accedere alla versione Webinar gratuito Iscrizioni qui