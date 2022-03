Da Sesto Calende alla Moldavia, il consigliere regionale Colombo porta aiuti per l’Ucraina

«“Siamo solo uomini che aiutano altri uomini” con il motto di CPA (Cancro primo aiuto onlus) concludo un altro week end passato vicino ai confini con l’Ucraina (questa volta in Moldavia) dove insieme a Eleonora Frigerio e Claudio Mirabella abbiamo consegnato un camion pieno di vestiti ( più di 450 scatoloni), raccolti tramite la generosità degli sponsor di CPA e dei cittadini di Sesto Calende».

È con queste parole che il consigliere regionale Marco Colombo (nella foto, con le autorità locali), sulla sua pagina facebook, dà notizia della missione umanitaria che sta compiendo a favore delle popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina attraverso l0invio di aiuti. «L’Ambasciatore italiano in Moldavia, Lorenzo Tomassoni e il referente delle chiesa cattolica della Moldavia Monsignor Lodeserto ci hanno ringraziato e hanno chiesto di portare a tutti voi i loro ringraziamenti. Abbiamo anche incontrato il Ministro del lavoro Moldavo con il quale abbiamo dialogato e programmato altre spedizioni», spiega il consigliere regionale.

«A brevissimo mi manderanno l’elenco dei generi di prima necessità di cui hanno bisogno (questa volta sopratutto per bambini) e organizzeremo altri camion. So che posso contare sulla vostra generosità e sulla vostra operatività ad aiutarmi. Grazie per quello che avete donato e per quello che donerete. Ogni singolo pacco, vestito, medicinale verrà consegnato dandovene dimostrazione».